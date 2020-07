ÖBB präsentieren Tunnelpläne für Unterinntalbahn

Am Gebiet der Gemeinde Langkampfen war im Bereich Unterlangkampfen-Niederbreitenbach die Führung der neuen Bahngleise ursprünglich in einer ca. 1150 m langen Wanne vorgesehen. Nun ist im Bereich Unterlangkampfen-Niederbreitenbach eine Unterflur-Tunnelstrecke geplant. Weiters war im Bereich Schaftenau/Auweg eine Überführung über die neu zu errichtenden Bahngleise geplant. An deren Stelle wird nun die Querung der Bahntrasse in einer Unterführung erfolgen. Konsequenz daraus ist, dass sich das Tunnelportal für die Weiterführung der Eisenbahnstrecke in Richtung Deutschland um rund 800 Meter in Richtung Osten verschiebt. Daraus leiten sich weiter Lärmschutzmaßnahmen ab. In Angath wird die Baustelleneinrichtungsfläche halbiert. Wichtige Logistikbereiche sind im Gegenzug am Liesfeld in Kundl vorgesehen. (TT)