Neustart für den Filmcircle im Veranstaltungszentrum Breitenwang

Breitenwang – Mit der Eröffnung einer Doppelausstellung der Künstlerinnen Maria Zürcher und Sladjana Häsele-Todoric hat das Kulturforum Breitenwang am Wochenende seinen „Neustart“ nach der zwangsbedingten Corona-Pause gefeiert. Zürchers Berglandschaften in Aquarelltechnik sind zu den Öffnungszeiten von Gemeinde und Bücherei bis Ende August im Foyer der Gemeinde zu besichtigen.

Sladjana Häsele-Todoric malt bevorzugt eher abstrakte und sehr gefühlsbetonte Bilder: Die Ausstellung in der Galerie im Kindergarten trägt den Titel „Hope in Colors“ und ist an den Sonntagen, 5. und 12. Juli, jeweils von 17 bis 19 Uhr zu sehen.