Kritik an Tourismus-Fragen, Wunsch nach Naturschutz in Tirol

Innsbruck – Seit Dienstagabend liegt den Landtagsfraktionen eine Langversion der Tiroler Tourismusgesinnungsstudie des MCI vor, die von Land, Wirtschaftskammer und Tourismusverbänden gefördert wurde. Und diese Langversion zeichne keineswegs so ein positives Bild vom Tiroler Tourismus, wie es vor einem halben Jahr von LH Günther Platter (ÖVP) und MCI-Studienleiter Hubert Siller in der Kurzversion präsentiert wurde, kritisiert LA Markus Sint (Liste Fritz). Er hatte mittels zweier Landtagsanfragen und eines Begehrens nach dem Tiroler Auskunftspflichtgesetz auf die Herausgabe der Vollversion der Studie gedrängt.

Wie aus der Studie ersichtlich, wurden die 1500 Befragten vom IMAD-Institut telefonisch häufig mit bestimmten Aussagen konfrontiert und um einen Zustimmungswert ersucht – von „stimme voll zu“ bis „stimme überhaupt nicht zu“. Aus Sicht von Sint ist auffällig, dass die Befragten großteils mit sehr positiv formulierten Aussagen konfrontiert wurden. „Über weite Strecken arbeitet diese Tourismusstudie mit Suggestivaussagen. Es verwundert mich, dass darauf überhaupt jemand mit Widerspruch antwortet“, kritisiert Sint und nennt als Beispiel die Aussage: „Der Bau von touristischer Infrastruktur stört nicht, wenn diese behutsam in die Landschaft integriert wird.“ Sint: „Natürlich ernten solchen Formulierungen große Zustimmung. Es wird kaum jemand wollen, dass Infrastruktur nicht behutsam in die Landschaft integriert werden soll.“

MCI-Projektleiter Hubert Siller hatte eine Positiv-Tendenz in der Fragestellung gegenüber der TT zurückgewiesen. Die formulierten Fragen bzw. Aussagen seien aus der Literatur hergeleitet und hätten sich zum Teil an der Studie von 1997 orientiert, so Siller.