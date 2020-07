Dienst angetreten: Innsbruck hat einen neuen Polizeichef

Innsbruck – Offiziell gibt’s noch keine Bestätigung, inoffiziell hat sich Innsbrucks neuer Polizeichef bereits bei seinen Mitarbeitern vorgestellt. Und der heißt Romed Giner, lebt in Thaur und war zuletzt Polizei-Bezirkskommandant in Schwaz. Bereits heute soll Giner das Ernennungsdekret verliehen werden. Seinen Dienst in Innsbruck angetreten hat er aber schon gestern.