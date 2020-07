Urteil nach Halloween-Promille-Ausfahrt:„Ich wusste gleich, dass da was passiert“

Innsbruck – Den Halloweenabend hatte letztes Jahr ein Trio aus dem Unterland in feuchtfröhlicher Runde begossen und sich danach wieder ins Auto gesetzt. Ein 29-jähriger Unternehmersohn klemmte sich ans Steuer des Firmenwagens und fiel fortan einigen Verkehrsteilnehmern auf der ohnehin nicht zu unterschätzenden Eibergstraße durch seine riskante Fahrweise auf. „Bei dem wusste ich gleich, dass da was passiert“, sagte dann später eine Autofahrerin als Zeugin bei der Polizei aus.

Irgendwo zwischen Söll und Kufstein setzte der 29-Jährige zu schnell, bei Dunkelheit und mit einem Blutalkohol von mindestens 1,14 Promille zum Überholen an, konnte sich aber nicht mehr rechtzeitig einordnen und krachte frontal in das entgegenkommende Auto einer 35-Jährigen mit 12-jähriger Tochter. Alko-Lenker und Opfer kannten sich – sie stammen aus demselben Ort.

Gestern am Landesgericht trug dies trotzdem nicht zur Versöhnung bei. Zu schwer waren die Verletzungen von Frau und Kind. Bis heute sind beide traumatisiert: „Seitdem ich wieder Auto fahren kann, bin ich erst einmal wieder an der Unfallstelle vorbeigefahren. Es ist weniger das Trauma, aber ich kann bis heute einfach nicht verstehen, wie man in so einem Zustand noch Auto fahren kann!“, so das Unfallopfer zu Richterin Sandra Presslaber. Die Tochter der Frau hat noch immer Probleme mit einem Gelenk und will seither im Dunkeln nicht mehr Auto fahren.