Prozess nach Selbstbedienung im Post-Verteilerzentrum Hall

Ende November dann ein Blitzbesuch der Polizei im Verteilerzentrum. Bei einem Mitarbeiter (27) mit ungarischem Pass klickten gleich die Handschellen. Ein 29-jähriger Landsmann versuchte laut Polizei noch die Flucht, wurde aber ebenfalls gestellt. Die umfassenden Offenbarungen des 27-Jährigen waren darauf für den älteren Arbeitskollegen eher unerfreulich. So sagte dieser aus, dass er vom 29-Jährigen angestiftet worden war, Pakete mit ganz bestimmter Form von den Laufbändern zu fischen. Später sollten dann in einem Waldstück bei Wilten die Elektronikwaren gegen eine „Provision“ übergeben worden sein. Laut Angaben des Geständigen soll der 29-Jährige all die Waren dann regelmäßig in Budapest auf Märkten weiterverkauft haben.