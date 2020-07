Deutschland übernimmt Doppelvorsitz in EU und UNO

Deutschland hat am Mittwoch bis zum Jahresende die Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union und gleichzeitig den Vorsitz im UNO-Sicherheitsrat übernommen. Topthema des EU-Vorsitzes wird die Überwindung der Corona-Pandemie und ihren schweren wirtschaftlichen Folgen. Konkret geht es um die Einigung auf einen Wiederaufbauplan. Deutschland gibt am 1. Jänner dann an Portugal ab.