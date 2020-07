ÖVP-Gemeinderat bedroht „Antifa“ im Internet: Mandat weg

Ein ÖVP-Gemeinderat aus St. Peter am Hart im Innviertel ist sein Mandat und alle weiteren politischen Funktionen los, weil er auf seinem Facebook-Profil ein Bild postete, das ihn mit Gewehr und Munition zeigt und unter anderem mit „Waiting for Antifa“ betitelt ist. Er beschimpfte die Aktivisten auch als „Rattenpack“ berichteten die „Oberösterreichischen Nachrichten“ am Mittwoch.