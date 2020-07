Raab und Nehammer nach Demo-Unruhen unter Polizeischutz

„Wir lassen uns nicht durch die neuen Drohungen einschüchtern“, sagte Raab bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Wien. Sie betonte, sich weiterhin für den Kampf gegen den politischen Islam einsetzen zu wollen. Ähnlich äußerte sich Nehammer. „Das ist nicht angenehm, ein neues Leben beginnt“, sagte der Innenminister und betonte gleichzeitig: „Niemand in der Bundesregierung lässt sich einschüchtern von irgendwelchen potenziellen“ Gewalttätern.