EU-Parlament untersucht Einbruchserie

Das Europaparlament in Brüssel untersucht eine Serie von Einbrüchen in die Büros von Abgeordneten, darunter auch in jenes des österreichischen Grünen Thomas Waitz. Derzeit gehe man mehreren Fällen nach, sagte ein Parlamentssprecher am Mittwoch in Brüssel. Die Einbrüche seien vor allem während des Corona-Lockdowns gemeldet worden, als weniger Abgeordnete in ihren Büros waren.