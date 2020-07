Plagiatsskandal erschüttert slowakische Regierungskoalition

Die Vier-Parteien-Koalition der Slowakei wird von einem Plagiatsskandal erschüttert. Die liberale Tageszeitung „Dennik N“ enthüllte vergangene Woche, dass sich Parlamentspräsident Boris Kollar seinen Hochschulabschluss offenbar erschwindelt hat. An Mittwoch forderte die von Vize-Regierungschef Richard Sulik geführten Liberalen den Rechtspopulisten zum Rücktritt auf.

Kollar hatte zuvor mit dem Austritt der von ihm gegründeten zweitstärksten Regierungspartei „Wir sind eine Familie“ aus der Koalition, falls ihn die Partner weiter angreifen sollten. Zwar gab er Fehler in seiner Diplomarbeit zu, betonte aber vor Journalisten: „Niemand kann mir vorwerfen, dass ich ein Gesetz verletzt habe.“ Er verschwieg, dass das vor allem am Fehlen klarer gesetzlicher Regelungen in der Slowakei liegt.