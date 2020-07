styriarte begann österreichweit als erstes Festival

In der Grazer Helmut List-Halle hat am Mittwoch mit der styriarte das erste Kultur-Festival in Österreich nach dem coronabedingten Stillstand begonnen. Wenn die „Geschenke der Nacht“ auch deutlich kleiner ausgefallen sind als geplant, konnten zumindest ein paar Ausschnitte aus der abgesagten Fux-Oper die 250 Zuschauerinnen und Zuschauer erfreuen.