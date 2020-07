Thiem startet Turnierserie für „ambitionierte Spieler“

Mit „Red Bull Thiem, Set, Match“ startet Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem eine eigene Turnierserie. Dabei sollen 400 ambitionierte Tennisspieler und Tennisspielerinnen ab 8. August in sechs Turnieren in sechs Bundesländern die Chance bekommen, sich gegenseitig zu messen, wie der Getränkekonzern am Mittwoch bekanntgab.