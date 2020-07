Anti-Rassismus-Demonstration am Donnerstagabend in Wien

In Wien findet am späten Donnerstagnachmittag eine Demonstration gegen institutionellen Rassismus und Polizeigewalt statt. Sie startet um 17.00 Uhr bei der Volksoper und zieht über das Schottentor in Richtung Minoritenplatz. Organisiert wird die Kundgebung vom Kollektiv „Black Movement Austria“. Die Veranstalter rechnen laut Polizei mit 1.500 Teilnehmern, der ÖAMTC erwartet Verkehrsbehinderungen.

Seit dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis am 25. Mai kommt es weltweit zu Protesten und in den USA teils auch zu gewaltsamen Ausschreitungen. An der „#BlackLivesMatter“-Kundgebung Anfang Mai in Wien nahmen rund 50.000 Menschen teil.