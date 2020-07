Mehr Anzeigen wegen Umweltsünden: 82 Mal wurden Behörden aktiv

Festgestellt wurde, dass die illegalen Ablagerungen von Abfall und Müll, aber auch Altfahrzeuge wieder zunehmen. Von 465 Feststellungen konnten 383 durch Mitteilung an Gemeinden und Grundeigentümer bereinigt werden. Bei 82 Übertretungen musste eine Anzeige an die Bezirksverwaltungsbehörde gestellt werden. Bei zwei Dienststellen wurden die Leiter und Stellvertreter neu gewählt. In Thiersee übernahm Martin Mairhofer die Leitung und in Brixlegg Engelbert Entner. (TT)