Hofer verteidigt im U-Ausschuss Postenbesetzungen

Der ehemalige Infrastrukturminister und blaue Regierungskoordinator, FPÖ-Chef Norbert Hofer, hat im Ibiza-U-Ausschuss sowohl in seinem Eingangsstatement als auch in der Erstbefragung Postenbesetzungen bei staatsnahen Unternehmen verteidigt. Es sei immer um die Qualifikation gegangen, nie um die Parteizugehörigkeit, sagte er. Vom Ibiza-Video habe er erst am Tag der Veröffentlichung erfahren.