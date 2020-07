Hofer vor dem Ibiza-Ausschuss: Postenvergabe nach dem „2 zu 1“-Schlüssel

Wien – Er war Infrastrukturminister und FPÖ-Regierungskoordinator im türkis-blauen Kabinett von Sebastian Kurz. Nun muss sich Norbert Hofer zu damaligen Postenvergabepraktiken äußern. Im U-Ausschuss des Hohen Hauses. Hofer wird von der Justiz mittlerweile als Beschuldigter geführt. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt ob des Vorwurfs, der Unternehmer Siegfried S. sei im Gegenzug für eine Spende an den FPÖ-nahen Verein „Aus­tria in Motion“ zum Aufsichtsrat der staatlichen Asfinag gemacht worden.

Hofer bestreitet das im U-Ausschuss; es gilt die Unschuldsvermutung. Geld für derartige Posten in staatsnahen Betrieben habe er „nie genommen, weder für mich noch für einen Verein“. Vom Verfahrensrichter gefragt, wie ÖVP und FPÖ Nominierungen gehandhabt haben, sagt der Blaue: Aufsichtsratsposten seien nach dem Schlüssel „zwei ÖVP zu eins FPÖ“ vergeben worden. Seine Partei sei gegen Proporz gewesen, ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache hätten den Schlüssel aber vereinbart. Kandidaten der jeweiligen Partei seien „verschränkt“ worden; für Vorstände habe dieser Modus nicht gegolten.

Dass er seinen Fluglehrer zum Geschäftsführer der Austro Control gemacht hat, dementiert Hofer. Dass Kathrin Glock, die Frau des Waffenproduzenten Gaston Glock, Aufsichtsrätin der Austro Control geworden ist, rechtfertigt er so: Als „Geschäftsführerin einer Luftfahrtgesellschaft“ sei sie dafür qualifiziert gewesen; zudem sei ihr Gatte schon im Aufsichtsrat gesessen. Strache hatte auf Ibiza angedeutet, dass Glock die FPÖ pekuniär unterstütze (dieser bestritt das, Strache revidierte seine Aussage).

Konfrontiert mit einem von den Glocks ausgerichteten Fest am Kärntner Ossiacher See, zu dem auch Hofer geladen war – und wo er sich mit dem Schauspieler John Travolta fotografieren ließ –, sagt der jetzige Dritte Nationalratspräsident: „Ich habe mit Frau Glock bei der Veranstaltung nicht über das Aufsichtsratsmandat gesprochen.“ Angesprochen auf den vormaligen FPÖ-Bezirksrat Peter Sidlo, der unter Türkis-Blau zum Casinos-Finanzvorstand aufstieg – er ist tags zuvor in den U-Ausschuss geladen gewesen –, antwortet Hofer: „Wenn ich mich nicht irre, dann habe ich ihn gestern das erste Mal gesehen. Ich bin raus aus dem Parlament. Er ist hineingegangen.“