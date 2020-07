BTV-Vorstand Michael Perger ist neuer Obmann des Altstadtvereins

Innsbruck – Führungswechsel im Innsbrucker Altstadtverein: Die Jahreshauptversammlung hat am Mittwochabend einen neuen Vorstand gewählt. BTV-Vorstand Michael Perger übernimmt das Amt des Obmanns von Peter-Paul Bloder, der weiterhin als erster Obmannstellvertreter im Vorstand bleibt. Die Geschichte dahinter erzählt Bloder so: „Ich war im Vorfeld der Jahreshauptversammlung auf der Suche nach einem Stellvertreter. Gefunden habe ich einen Obmann. Auch gut, habe ich mir gedacht.“

Perger erklärt, dass er sich gern in den Dienst des Vereins stelle – nur wenn, dann ordentlich. „Ich möchte nicht nur etwas bewegen, sondern auch die Verantwortung dafür tragen.“ Er sei Bloder dankbar, dass dieser als Stellvertreter zur Verfügung stehe.

Perger, der selbst in der Altstadt wohnt, tritt sein Amt in einer herausfordernden Zeit an: Neben der Corona-Krise stellt auch die große Altstadtbaustelle eine Belastung für die Unternehmer dar. Das ist Perger bewusst. Er plädiert dafür, die Baustelle auch als Chance zu sehen. „Keine Frage, die Baustelle tut uns weh, sie ist laut und schmutzig. Aber die Baustelle wird irgendwann vorbei sein. Und dann kann sich die Altstadt mit einem anderen Erscheinungsbild völlig neu präsentieren“, erklärt Perger, der eigenen Worten zufolge eine hohe persönliche Identifikation mit der Altstadt verspürt.