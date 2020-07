Kitzbühel Tourismus freut sich über zwei Werbepreise

Kitzbühel – Bei der diesjährigen Preisverleihung des 34. T.A.I. Werbe Grand Prix konnte sich Kitzbühel Tourismus über die zweifache Prämierung „Signum Laudis“ in Silber für die neue Webseite www.kitzbuehel.com und für die „Out of Home“-Kampagne am Flughafen München freuen.