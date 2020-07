Kritik von Arbeitnehmer-Vertretern an Jobabbau bei Swarovski

Wattens – Im Herbst will der Kristallkonzern Swarovski mitteilen, wie viele Stellen am Standort Wattens verloren gehen. Fürs Erste kündigte der Kristallkonzern an, in Wattens 200 Stellen zu streichen, weltweit 600. Arbeiter-Betriebsratschef Daberto geht von bis zu 2000 Stellen aus, die in zwei bis drei Jahren in Wattens wegfallen könnten. LH Günther Platter und Landesrätin Beate Palfrader (beide ÖVP) kündigten unlängst an, zur bestehenden Unternehmensstiftung eine weitere Arbeitsstiftung gründen zu wollen, an der sich das Land Tirol mit 200.000 Euro beteiligen will. Platter verwies auf mehrere Gespräche mit der Konzernführung, wonach der Hauptstandort in Wattens erhalten bleiben wird. Ein Abbau von bis zu 2000 Stellen sei ihm vom Konzern „so nicht kommuniziert“ worden.