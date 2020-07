Frauen- und Mädchenberatungsstelle Evita baut ihr Angebot aus

Wörgl – In Zeiten der Corona-Krise ist das Angebot der Frauen- und Mädchenberatungsstelle Evita wichtiger denn je. Durch Unterstützung der öffentlichen Hand kann sie nun zusätzliche Beratungsstunden in Wörgl anbieten. „Durch den Lockdown durch Covid-19 ist es aufgrund der angespannten Lage in vielen Familien zu schwierigen Situationen gekommen“, erklärt Christine Wright-Kainer. So hat die Beratungshotline Rat auf Draht von einem „drastischen“ Anstieg der psychischen Gewalt in Familien berichtet.

Aus Studien ist bekannt, dass jede 5. Frau in Österreich von Gewalt im sozialen Nahbereich betroffen ist. Auch für Angehörige ist Gewalt gegen eine nahestehende Person vielfach eine Belastung, mit der sie sich überfordert fühlen. Die Beratungsstelle bietet für Angehörige Beratungen an, aber auch für all diejenigen Personen, die ein betroffenes Mädchen oder eine Frau im Zusammenhang mit ihrem Beruf unterstützen (z. B. Lehrer/-innen, Erzieher/-innen etc.).

Seit zwei Jahrzehnten ist Evita im Bezirk tätig. Die erste Beratungsstelle wurde in Kufstein eröffnet. 2008 wurde dort die 1. Frauennotwohnung für den Bezirk eröffnet, eine Erweiterung um weitere zwei Plätze folgte 2011. Nun nimmt die Beratungsstelle mit 7. Juli ihre Arbeit in Wörgl in den Räumlichkeiten des Jugendzentrums in der Josef-Steinbacher-Str. 19 auf und wird dort jeden Dienstag Nachmittag vor Ort sein. Die neue Außenstelle ist eine wichtige erste Kontaktmöglichkeit für Frauen und Mädchen ab 14 Jahren. Um Terminvereinbarung wird unter 05372-63616 oder evita@kufnet.at gebeten. (TT)