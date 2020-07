Tiroler Frauenorganisationen starten Aufruf zum Dialog über Sexismus

Innsbruck – Ob in der Werbung, am Arbeitsplatz, in Kindergarten und Schule, in den Familien, in Vereinen, im Nachtleben oder in sämtlichen Alltagssituationen – Sexismus ist allgegenwärtig. Das betonen Vertreterinnen von 15 Frauenorganisationen in Tirol in einer gemeinsamen Erklärung und laden gleichzeitig ein, Sexismus in Tirol zum zentralen Thema zu machen. „Sexismus ist allgegenwärtig. Sehr lange schon und immer noch. Öffentliche sexistische Äußerungen sind Zeichen für patriarchale Machtstrukturen“, heißt es. Sexismus müsse benannt und kritisiert werden. „Wir müssen darüber reden, um etwas dagegen unternehmen zu können.“ Bei Sexismus handelt es sich um die systematische Diskriminierung von Menschen aufgrund ihres Geschlechts. „Frauen sind davon weitaus häufiger betroffen“, sagt Angelika Ritter-Grepl, Leiterin des Frauenreferats der Diözese Innsbruck und Vorsitzende der Katholischen Frauenbewegung Österreichs.