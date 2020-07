In Altenheim Gelder abgezweigt: Angestellte von Seniorenheim vor Gericht

Eine 58-jährige Innsbruckerin war in diesen Strudel geraten. Ihr einst so sicheres Leben sollte in einem finanziellen Desaster enden. Am Landesgericht musste sich die Frau gestern wegen Veruntreuung verantworten. Ab November 2018 hatte sie als Verwaltungsangestellte eines Innsbrucker Seniorenheims damit angefangen, systematisch Gelder abzuzweigen. Diverse Bargeldkassen waren dabei über ausgestellte Falsifikate Opfer ihrer Spielschuld geworden. Dazu machte die Angestellte auch nicht vor einem vertrauensvollen Heimbewohner Halt und erleichterte diesen um 5500 Euro seines hinterlegten Geldes. 45.086 Euro Schaden waren dadurch entstanden, den die Innsbrucker Sozialen Dienste (ISD) nun wieder zurückhalben wollen. Ein Teil war schon vom letzten Lohn einbehalten worden. Dazu stottert die Frau den Schaden mit monatlich 50 Euro ab.