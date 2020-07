Wander-Weltmeisterschaft 2021: Drei Tage wandern bis zum Weltmeistertitel

Vom 23. bis 25. September 2021 werden voraussichtlich bis zu 1200 wanderlustige Teilnehmer aus zirka 20 Nationen von Schwaz aus auf Medaillenkurs marschieren. Ziel des Volkssportspektakels ist es, möglichst viele Kilometer zu sammeln. Die Zeit ist dabei Nebensache. Mitmachen kann jeder bei diesem Bewerb, der jährlich in einem anderen Ort in Österreich vom österreichischem und internationalen Volkssportverband durchgeführt wird. Heuer übrigens in Saalbach. Und nächstes Jahr dann zum vierten Mal nach Igls, dem Pillerseetal und der Wildschön­au in Tirol.