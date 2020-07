Tourismus und die Pandemie: Hörl will schnell und viele testen

An und für sich „begeistert“ ist Seilbahnsprecher, Hotelier und Nationalrat Franz Hörl von der Test-Idee. Allerdings geht ihm die Umsetzung etwas zu langsam. Daher ist Hörl unter der Flagge der Wirtschaftskammer auf den Plan getreten. Gesucht und zum Teil bereits gefunden sind Labors, die die Tests und die Prozessschritte koordinieren. Der Abstrich wird demnach im Labor genommen oder in einer Teststraße. Wo solche hinkommen, ist noch offen.

Hörl jedenfalls will, dass sich möglichst viele, vom Skilehrer über den Barkeeper bis zum Pistenraupenfahrer, „möglichst regelmäßig“ testen lassen können. Der Seilbahnsprecher denkt dabei bereits an die kommende Wintersaison. Die Abwicklung von Tausenden Tests pro Woche dürfte schwierig werden. Die Testkapazität in Tirol gibt das Land derzeit mit 3000 täglich an. Das Rote Kreuz, das die Abstriche macht und die Proben ins Labor bringt, meldete Zweifel an der Machbarkeit an und forderte mehr Personal.