Arbeit am Tuxeggbach: 29 Holzsperren sollen für mehr Sicherheit sorgen

Finkenberg – Seit zwanzig Jahren verschlechtert sich der Zustand der Tuxeggbach-Rutschung in Finkenberg immer mehr. Die beiden Bäche Tuxeggbach und Entalbach sind mittlerweile stark eingetieft, die Böschungen weit hinauf angerissen und liefern kontinuierlich neues Geschiebe nach. Neben der Gefährdung bzw. dem Verlust von landwirtschaftlichen Nutzflächen besteht das Risiko, dass bei einem starken Murgang der Tuxbach aufgestaut wird, ausbricht und nachfolgend die Tuxer Landesstraße gefährdet. „Das, was dort passiert, ist mit einem normalen Wildbachprozess nicht vergleichbar“, sagt Gebhard Walter, Leiter der Sektion Tirol der Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV).

Die Wildbach- und Lawinenverbauung hat inzwischen ein Schutzprojekt zur Stabilisierung der Rutschung ausgearbeitet. Es werden im Ental- und Tuxeggbach insgesamt 29 Holzsperren errichtet. Aufgrund des schwierigen Untergrundes wird die Sperrenstaffelung in Holzbauweise ausgeführt. Auch intensive Erosionssicherungen sind in dem Gebiet, in dem glücklicherweise nur wenig Gebäude stehen, erforderlich. Durch ökologische Begrünungsmaßnahmen werden die Böschungen weiter gesichert.