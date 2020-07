Projekt der Tirol Werbung von Wirecard-Skandal betroffen

Was wird nun aus diesem Projekt? „Wir sind derzeit mit Wirecard in Verbindung“, sagt Holger Gassler von der Tirol Werbung, der dieses Projekt betreut. Insolvent ist derzeit die Wirecard AG und mehrere Tochterfirmen, nicht jedoch die zum Konzern gehörende Wirecard Bank, über die die Zahlungen von Alipay und WiChat Pay abgewickelt werden. „Man muss das Insolvenzverfahren abwarten und sehen, ob auch die Wirecard Bank reingezogen wird“, sagt Gassler: „Wir werden die Lage evaluieren und mit unseren Partnern in Kontakt treten. Die derzeitige Empfehlung lautet, keine Alipay- und WiChat-Pay-Zahlungen anzunehmen, falls Chinesen damit zahlen wollen.“ Im Moment erübrige sich in der Praxis das Thema allerdings ohnehin, zumal wenige bis gar keine Personen aus China im Land sind. In das Tiroler Projekt seien kaum Geldsummen investiert worden, sagt Gassler, sehr wohl allerdings „viel Zeit, um Partner zu gewinnen“.