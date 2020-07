Innsbruck –Mehrere Dutzend Schafe wurden heuer bereits von Wölfen in Tirol gerissen, der Unmut der Bauern ist groß. Ob die Kadaver von Ziegen in Kirchdorf ebenfalls auf Wolfsrisse zurückzuführen sind, steht noch nicht fest. Die erste Auswertung von Tests ergab kein eindeutiges Ergebnis, jetzt wird auf die Analyse der zweiten Proben gewartet. Doch wie umgehen mit den großen Beutegreifern, die immer häufiger ins Land drängen? Herdenschutz, Wolfsmanagement, Erhaltung der Biodiversität sowie die Ausweisung von Alm- und Weidegebieten als sensible Zonen beherrschen die politische Debatte im Land. So auch gestern im Tiroler Landtag.