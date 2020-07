EU-Gesprächsrunde mit Großbritannien ergebnislos

„Wir glauben weiter daran, dass eine Einigung möglich ist und in jedermanns Interesse liegt“, erklärte Barnier. Die Gespräche würden nächste Woche in London weitergeführt. Die nächste Verhandlungsrunde folge dann in der Woche vom 20. Juli.

Großbritannien war am 31. Jänner aus der EU ausgetreten. In der Übergangsphase bis Jahresende bleibt das Land noch im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion. Die EU hat London dabei eine Freihandelszone ohne Zölle und Einfuhrquoten in Aussicht gestellt. Die Verhandlungen kamen aber über Monate nicht voran. Mitte Juni hatten die beiden Seiten deshalb vereinbart, die Verhandlungen zu beschleunigen und den Juli praktisch durchzuverhandeln.