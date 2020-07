Uffizien befassen sich mit schwarzer Kultur in Renaissance

Die Uffizien befassen sich mit der schwarzen Kultur in der Renaissance. Am Samstag startet das Florentiner Museum auf Tik Tok das Projekt „Black Presence“. Dabei zeigt das Museum einige seiner Werke mit afrikanischen Protagonisten aus der Geschichte, der Bibel und der Mythologie.

„Diese neun Werke mit afrikanischen Protagonisten bezeugen den fruchtbaren Austausch, den es in der Renaissance zwischen Europa und Afrika gab. Das ist besonders anlässlich der derzeitigen Debatte zum Thema Rassismus in der heutigen Politik interessant“, betonte Schmidt.

Das Projekt „Black Presence“ startet symbolisch am Samstag den 4. Juli, dem Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung der USA. Auf Facebook wird am Samstag um 21 Uhr in der „Galleria delle Statue e delle Pitture“ der Uffizien der Musiker aus Burkina Faso Gabin Dabire mit seinen traditionellen afrikanischen Instrumenten vor dem Werk „Perseo befreit Andromeda“ spielen. Auf Facebook werden dazu acht Videos gepostet, in dem der Historiker Thompson im Detail jedes der neun Werke beschreibt.