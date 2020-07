Innsbrucker Epidemiologe: "Vom Händeschütteln sollte man sich verabschieden"

In Ischgl hat sich herausgestellt, dass sechsmal mehr Erwachsene und zehnmal mehr Kinder mit Corona infiziert waren als offiziell angenommen. 85 Prozent haben gar nicht gemerkt, dass sie krank waren. Wurde die Gefährlichkeit des Virus überschätzt?

Auch bei der Mortalitätsrate scheiden sich die Geister, die wird sogar innerhalb der Länder unterschiedlich angegeben. In Österreich reicht die Bandbreite von 0,2 bis 1,2 Prozent.

Zur Person: Peter Willeit leitet an der Medizinischen Universität Innsbruck eine Arbeitsgruppe für klinische Epidemiologie. Zuvor war der Tiroler acht Jahre an der Universität Cambridge tätig, wo er sich auf die Umsetzung epidemiologischer Studien und die Prävention von Erkrankungen spezialisierte.

W illeit: In Ischgl gab es zwei Todesopfer, die an Covid-19 gestorben sind. Die Sterblichkeitsrate unter allen Infizierten betrug somit 0,25 Prozent. Allerdings gibt es hier aufgrund der wenigen Fälle eine statistische Unsicherheit mit einer Schwankungsbreite bis über 0,9 Prozent.

Willeit: Natürlich bietet ein gut ausgebautes Gesundheitssystem einen gewissen Schutz, auch was die Sterblichkeitsrate anbelangt. Kämen wir aber in eine Situation, wo viele, viele Tausend infiziert werden, wäre dies trotzdem mit einer hohen Zahl an Todesopfern verbunden.