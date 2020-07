Nur am Papier gesund: Gläubigerschützer attackieren Politik

Wien – „Je länger in finanzielle Schieflage geratene Unternehmen künstlich am Leben erhalten werden, desto größer wird der gesamte volkswirtschaftliche Schaden sein“, warnt der Gläubigerschutzverband KSV. Damit übt er heftige Kritik an den Corona-Maßnahmen der türkis-grünen Bundesregierung, die es ermöglichen, eigentlich notwendige Firmenpleiten künstlich aufzuschieben. „Es ist fraglich, welches politische Ziel verfolgt wird, die Wirtschaft auf dem Papier als gesund darzustellen“, sagte der Chef der KSV1870 Holding, Ricardo-Jose Vybiral. „Das löst alles andere als die vorhandenen gravierenden Probleme.“ Der KSV fordert, die Frist für Insolvenzanträge ab sofort wieder von 120 auf 60 Tage zu reduzieren