Skill&Bike Area in Brixen: Sicher durch die Trails

Aus diesem Grund hat man in den vergangenen Wochen bei der Talstation der Bergbahn Brixen einen neuen Bikepark mit dem Namen „Skill&Bike Area“ errichtet. Dieser ist in zwei Bereiche unterteilt. In einen mit einer kurzen Trail-Sektion und in einen weiteren im unteren Bereich mit einem so genannten Pumptrack. Das ist eine Bahn mit Hindernissen, auf der man den Umgang mit dem Bike erlernen kann. Bei der Umsetzung wurde der TVB von Experten beraten.