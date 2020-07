SPÖ präsentiert pfiffige Ideen gegen Ärztemangel in Landeck

Landeck – Ärger macht der Ärztemangel in Landeck schon länger – aber nun platzte Vizebürgermeister Thomas Hittler (ÖVP) der Kragen: Ihn störe, dass immer die Stadt verantwortlich gemacht werde. „Für die Besetzung der Kassenstellen ist die Gesundheitskasse zuständig, für die Ausschreibung die Ärztekammer“, ärgert er sich. Dass die Stadt Medizinern einen Mitarbeiter bezahlen soll, um sie so zu unterstützen und den Standort attraktiver zu machen, sieht er nicht als Aufgabe der öffentlichen Hand.

Es sei gesetzlich geregelt, wie die Ausschreibung formal auszusehen hat, konterte Ärztekammerdirektor Günter Atzl auf die Vorwürfe. Es sei ein normaler Vorgang – ausgeschrieben werde überhaupt öfter als viermal im Jahr. Dass es offene Stellen in Landeck gibt, sei in der Ärzteschaft bekannt. Die Kritik sei ein „Blödsinn“. „Das Problem ist, dass es keine Bewerber gibt“, so Atzl. Es würde null Interesse bestehen und es sei kein Landarztproblem, das es in Tirol gebe. „Kufstein, Kirchberg, Söll, Kitzbühel, Landeck sind keine Bergdörfer.“ Auch wenn die Zuständigkeit bei der Gesundheitskasse liege, nimmt er die Stadt in die Verantwortung: „Dort, wo sich die Gemeinde engagiert, geht es aber besser“, kontert er Hittler. Solange die Rahmenbedingungen nicht prickelnder sind, finde man niemanden.