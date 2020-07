Teurer Tesla laut Gerichtsgutachten für TVB Alpbachtal günstiger

Innsbruck, Kramsach – Noch selten ist die Anschaffung eines Dienstwagens so heiß diskutiert worden wie die eines Tesla um 118.000 Euro durch den Tourismusverband Alpbachtal-Seenland (TVB). Während die TVB-Führung mit dem US-Flügeltürer laut Geschäftsbericht „in den einnahmestärksten Ballungszentren im deutschsprachigen Raum mittels Guerilla-Marketing größtmögliche Aufmerksamkeit erzielen wollte, wähnten Kritiker aus Politik und Tourismus Protz und Verschwendung in geradezu unerträglichem Ausmaß. 62 Unternehmer des eigenen TVB rebellierten, die Tourismusabteilung des Landes riet wegen der Optik von Anschaffung und Privatnutzung durch den TVB-Geschäftsführer ab.

Macht Jahreskosten laut Gutachten beim Allrad-Van in Höhe von 25.186 Euro. Der an sich weit mehr als doppelt so teure, aber Sachbezug-befreite Tesla X belastet den TVB jedoch nur mit 19.112 Euro. TVB-Anwalt Hermann Holzmann zitiert wörtlich aus dem der TT vorliegenden Gerichtsgutachten: „Zusammengefasst kann festgestellt werden, dass bedingt durch die vorliegende Nettolohnvereinbarung und die gewährte Privatnutzung des Pkw in Verbindung mit der ab 2016 geltenden Sachbezugsverordnung das Dienstfahrzeug Tesla X dem TVB tatsächlich billiger kommt als das vormalige Dienstfahrzeug.“