Kitzbühel – Wirbel um den Golfplatz Eichenheim in Kitzbühel, konkret um die Driving Range. Diese Freiland-Fläche hat der Gemeinderat im Mai mit 14 zu 5 Stimmen (FP, UK) in Sonderfläche Sportanlage umgewidmet, weil der Golfclub dort umbauen will. Dieser Widmungsakt wirft für die Mandatare Alexander Gamper (FPÖ) und Manfred Filzer (UK) viele Fragen rund um Vorgänge in den vergangenen 19 Jahren auf. Denn dem Übungsgelände, das laut einem aktuellen, von der Stadt Kitzbühel beauftragten Gutachten „spätestens seit 2001 als Driving Range des Golfplatzes Eichenheim“ genutzt wurde, fehlte bislang nicht nur die entsprechende Widmung, sondern laut BH auch die nötige Naturschutzbewilligung, wie jetzt aufkam.