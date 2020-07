SV Hall vor seinem 100. Geburtstag: Mit Löwen-Gebrüll ins Jubiläumsjahr

Hall – Ein Löwe hat in der freien Wildbahn grundsätzlich eine Lebenserwartung von zehn bis 14 Jahren. Das kostet die Haller Fußball-Löwen indes nur ein müdes Lächeln: Denn im Juni 2021 feiert der SV Hall seinen bereits 100. Geburtstag. Und damit es in der anstehenden Jubiläumssaison auch sportlich etwas zu feiern gibt, legte der Regionalligist am Transfermarkt ordentlich nach.