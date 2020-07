Türkische Jets griffen erneut PKK-Ziele im Nordirak an

Mit neuen Luftangriffen hat die Türkei ihre Militärkampagne gegen die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) im Norden des Nachbarlandes Irak fortgesetzt. Kampfjets zerstörten dort nach Angaben des türkischen Verteidigungsministeriums in zwei Regionen „Terrorziele“, wie die Nachrichtenagentur Anadolu am Samstag meldete. Dabei seien drei PKK-Kämpfer getötet worden.

Die Türkei hatte im Juni die Luft- und Bodenoffensiven „Adlerkralle“ und „Tigerkralle“ im Nordirak begonnen. Sie richten sich gegen die PKK, die in den dortigen schwer zugänglichen Kandil-Bergen ihr Hauptquartier hat. Die Organisation ist in der Türkei sowie in Europa und den USA als Terrororganisation eingestuft. PKK-Chef Abdullah Öcalan sitzt seit mehr als 20 Jahren in der Türkei in Haft.

Die Türkei fliegt unter anderem Luftangriffe in den Kandil-Bergen, in Sinjar und in einer von der Türkei als Haftanin bezeichneten Grenzregion im Nordirak und setzt Bodentruppen ein. Irakischen Medienberichten zufolge hat die türkische Armee ihren Einfluss in der Region seit Beginn der neuen Offensive ausgebaut. So seien seitdem zwölf weitere Militärbasen im Nordirak errichtet worden, meldete die irakisch-kurdische Nachrichtenseite Rudaw am Freitag. Insgesamt gebe es damit im irakischen Grenzgebiet 36 türkische Stützpunkte.