WSG Tirol steigt nach 0:0 gegen Admira aus Bundesliga ab

Der Abstieger aus der Fußball-Bundesliga heißt WSG Tirol. Die Wattener erreichten am Samstag in der letzten Runde der Qualifikationsgruppe in Innsbruck gegen die Admira nur ein 0:0 und beendeten die Saison zwei Punkte hinter den Südstädtern als Letzter. Für die WSG ist damit die Oberhaus-Zugehörigkeit nach nur einem Jahr wieder vorbei.