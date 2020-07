Neil Young kritisiert Trump für Verwendung seiner Songs

Der kanadische Rockstar Neil Young (74, „Heart Of Gold“) hat US-Präsident Donald Trump dafür kritisiert, einige seiner Songs bei der jüngsten Ansprache am Mount Rushmore verwendet zu haben. „Damit bin ich NICHT einverstanden“ („This is NOT ok with me) empörte sich Young in der Nacht auf Samstag auf Twitter. Dazu verlinkte er ein Video, auf dem sein Song „Rockin‘ in the Free World“ zu hören war.