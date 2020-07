Mühlviertlerin mit Liebes-Schwindel über 6.000 Euro entlockt

Eine 53-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung ist einem Liebes-Schwindler aufgesessen, der ihr 6.100 Euro entlocken konnte. Der Unbekannte gab sich als Bohrinselarbeiter in Florida aus. Um sie angeblich besuchen zu können, musste die Frau das Geld auf ein griechisches Konto überweisen, berichtete die Polizei am Sonntag in einer Presseaussendung.