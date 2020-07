Aus für Einrichtung in Ötztal-Bahnhof: Letzter Kindergarten der Lebenshilfe schließt

1985 wurde das Projekt als Fördergruppe in Mötz gestartet, „weil es in der ganzen Region kein Angebot für Kinder mit Behinderungen gab“. 1989 wurde in Ötztal-Bahnhof erstmals eine Integrationsgruppe mit maximal 15 Kindern angeboten. „Seit 1993 waren wir ein Integrationskindergarten“, erinnert sich Kindergartenleiterin Christiane Slama an Zeiten, als das Miteinander von Kindern mit und ohne Behinderungen noch sprichwörtlich in den „Kinderschuhen“ steckte. Erst der unbeschwerte Umgang der Kinder untereinander hat auch die Barrieren und Ängste in den Köpfen der Erwachsenen abgebaut.