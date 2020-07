Haltestelle im neuen Gewand: Modernes Bahnfahren in Ried im Zillertal

Auch eine selbstreinigende WC-Anlage, eine überdachte Moped- und Fahrradabstellanlage samt E- Bike-Lademöglichkeit gehören nun zum Angebot an der Rieder Haltestelle. Ein neuer Park-&-Ride-Parkplatz für 15 Pkw samt Ladestation für E- Autos wurde ebenfalls neu errichtet. „Die provisorische Ersatzhaltestelle wurde vorige Woche rückgebaut und entfernt“, teilt Hannes Obholzer von den Zillertaler Verkehrsbetrieben mit.

Die Investitionskosten in Ried belaufen sich laut Helmut Schreiner, technischer Vorstand der Zillertaler Verkehrsbetriebe, auf 650.000 Euro. Laut Schreiner sind als nächstes Umbauarbeiten in Kaltenbach geplant. „Die Bahnstrecke soll begradigt und eine Bahnkreuzung im Bereich des Campingplatzes aufgelassen werden.“ Zudem laufen die Grundstücksverhandlungen in Zell und Aschau weiter. (ad)