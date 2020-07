Großes Sommerfinale im Nationalrat mit weiteren Coronahilfen

Ebenfalls schon am Dienstag gibt es Erleichterungen für die Borkenkäfer- und Corona-geplagte Forstwirtschaft. Etabliert wird ein Waldfonds und der ist immerhin mit 350 Millionen dotiert. Am Mittwoch werden dann noch diverse Begünstigungen für bäuerliche Rentner eingeführt.

Das neue Investitionskontrollgesetz erschwert den Erwerb österreichischer Unternehmen, die in sensiblen Bereichen tätig sind, etwa Betreiber kritischer Energie- oder digitaler Infrastruktur. So soll bei Konzernen aus dem Nicht-EU-Ausland die Genehmigungspflicht nicht mehr erst ab 25 Prozent sondern bereits ab zehn Prozent von Stimmrechtsanteilen bestehen.

Schon länger einer Reform harrt das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, das in den vergangenen Jahren etwas in Verruf gekommen war. Um Vertrauen im In- und Ausland wieder zu erhöhen, wird am Donnerstag in einem ersten Schritt eine neue Vertraulichkeitsprüfung etabliert, mittels derer die Lebensumstände der Bewerber aber auch ihres Umfelds intensiver durchleuchtet werden können.