Experte trotz Wirecard-Skandal: „Weg Richtung bargeldlos ist unausweichlich“

Bank : Das glaube ich nicht, denn am Ende haben die Kunden von Wirecard ihre Zahlung erhalten. Die Frage ist, ob das, was damit verdient wurde, tatsächlich hartes Geld war. Eine Gefahr der Payment-Systeme ist, dass es operationelle Risiken gibt und die Technik nicht funktioniert. Wenn das zu oft passiert, gibt es einen Vertrauensverlust. Aber wir haben sehr reputierliche Zahlungssysteme, wenn wir an Kredit- oder EC-Karte denken, wo ein hohes Vertrauenspotenzial dahintersteckt. Die Menschen ändern ihre Gewohnheiten nicht.

Bank: In der Krise ist auch klar geworden, dass es einfacher ist, bargeldlos zu zahlen. In vielen Geschäften wurde man zum bargeldlosen Zahlen aufgefordert, um den Kontakt mit dem Virus zu vermeiden. Der Weg in Richtung bargeldlos ist unausweichlich, weil die Vorteile nicht zu übersehen sind. Bargeld ist aber trotzdem wichtig, weil es eine gewisse Sicherheit in der Krise schafft. Aber es wird weniger werden, Corona ist auch hier eine Art Brandbeschleuniger gewesen.