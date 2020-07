Bottas gewinnt turbulentes F1-Auftaktrennen in Österreich

Eine Ausfallsorgie und ein skurriles Ende haben den Neustart der Formel 1 geprägt. Nur elf von 20 Autos kamen am Sonntag beim ohne Zuschauer ausgetragenen Grand Prix von Österreich ins Ziel. Spielberg-Spezialist Valtteri Bottas gewann im Mercedes von der Pole aus vor Ferrari-Jungstar Charles Leclerc. Der 20-jährige Lando Norris wurde im McLaren sensationell Dritter.

Der Brite ist damit drittjüngster Pilot der Formel 1 auf einem Siegespodest. Möglich geworden war dies, weil der auf Platz zwei liegende Weltmeister Lewis Hamilton kurz vor Schluss bei einem Überholmanöver von Alexander Albon eine Fünfsekunden-Zeitstrafe erhielt. Obwohl Bottas und der Engländer im Finish auf die Tube drückten und Hamilton auch als Zweiter über die Zielline fuhr, wurde er am Ende sogar nur als Vierter gewertet. Damit verpasste „Strafen-Weltmeister“ Hamilton auch die Ehrung auf dem improvisierten Podium.

217 Tage und damit die längste Pause im Rückspiegel lieferte die Formel 1 in Spielberg ein ausfallsreiches, aber auch spannendes Rennen ab. Wegen der langen Corona-Pause waren die Formel-Fabriken erst im Juni wieder hochgefahren worden. Erstmals wurde am Sonntag bei einem WM-Auftakt die österreichische Bundeshymne gespielt.

Waren im Vorjahr, als Österreich der elfte WM-Lauf gewesen war, alle 20 Autos ins Ziel gekommen, schafften es diesmal nur elf ins Ziel sowie 13 in die Wertung. Als ersten erwischte es ausgerechnet Vorjahressieger Max Verstappen. Dabei war der Niederländer nach einem erfolgreichen Video-Protest seines Red Bull Teams gegen Hamilton in letzter Minute sogar in die erste Startreihe aufgerückt.