Zwei Flüchtlinge in Ruanda von Sicherheitskräften erschossen

Zwei burundische Flüchtlinge sind nach Angaben des UNO-Flüchtlingshilfswerks in Ruanda von Sicherheitskräften erschossen worden. Das UNHCR sei informiert worden, dass die zwei am Samstag die Grenze nach Tansania in der Nähe des Mahama-Flüchtlingslagers überqueren wollten. Es sei ein „tragischer Vorfall“ gewesen, sagte Elise Villechalane, eine UNHCR-Sprecherin, am Sonntag.