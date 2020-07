Zweiter Gerasdorf-Verdächtiger mit Opfer zum Tatort gekommen

Der zweite Festgenommene im Mordfall Mamichan U. alias Martin B., der am Samstagabend auf einem Firmengelände an der Brünner Straße (B7) in Gerasdorf (Bezirk Korneuburg) erschossen wurde, ist gemeinsam mit dem Opfer zum Tatort gekommen. Der Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft Korneuburg, Friedrich Köhl, bestätigte einen diesbezüglichen Online-Bericht der „Kronen Zeitung“ vom Montag.

„Es besteht der Verdacht, dass er auch an der Tat beteiligt ist“, sagte Köhl in Bezug auf den Beschuldigten, der sich derzeit in Untersuchungshaft befinde. Dass es sich bei dem Beschuldigten um einen mutmaßlichen Bodyguard handelte, bestätigte Köhl nicht. Ob es bei dessen Waffe eine vermeintliche Ladehemmung gegeben habe, wie die Zeitung berichtete, ließ Köhl ebenfalls offen. „Der Schießsachverständige schaut sich die Waffen noch an“, sagte er.

Zuvor war bekannt geworden, dass auf das Opfer ein Kopfgeld ausgesetzt gewesen war. Das berichteten Gesprächspartner aus der bzw. mit Bezug zur tschetschenischen Community in Wien in der Nacht auf Montag übereinstimmend der APA. Demnach war es unter Tschetschenen ein offenes Geheimnis, dass sich der 43-Jährige mit seinem Videoblog in Lebensgefahr gebracht hatte.

Seit April hatte der tschetschenische Ex-Polizist, der seit 2007 als anerkannter Konventionsflüchtling in Österreich lebte, auf seinem Youtube-Kanal insgesamt 29 Videos veröffentlicht, in denen er sich kritisch mit der Führung der russischen Teilrepublik Tschetschenien auseinandersetzte.

TT-ePaper gratis lesen Die Zeitung kostenlos digital abrufen, das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt testen Ich bin bereits Abonnent

Insbesondere den Regionalpräsidenten Ramsan Kadyrow und dessen Familie soll Martin B. beschimpft und teilweise wüst beleidigt haben. „Es war klar, dass das auf Dauer nicht gut gehen konnte“, hieß es gegenüber der APA. Angeblich kursierten in tschetschenischen Kreisen bereits Berichte über konkrete gegen den Regimekritiker gerichtete Mordaufträge. Auch Summen sollen in diesem Zusammenhang genannt worden sein.