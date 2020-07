Chlorgas in Therme Lutzmannsburg ausgetreten

Zu einem Austritt von Chlorgas ist es in der Nacht auf Montag in der Therme Lutzmannsburg im burgenländischen Bezirk Oberpullendorf gekommen. Aufgrund eines technischen Defekts sei das Gas in einem Technikraum ausgetreten, berichtete die Feuerwehr Pinkafeld. Die Austrittsstelle wurde identifiziert und der Chlorgaskreis abgesperrt. Verletzt wurde niemand.