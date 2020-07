Neue Töne und Todesmelodien: Nachruf auf Ennio Morricone

Von Joachim Leitner

Rom – Wenn er als „Western-Komponist“ vorgestellt wurde, funkelten Ennio Morricones Augen. Er habe auch Musik für Western geschrieben. Aber das mache ihn noch lange nicht zum Western-Komponisten, ließ er sein Gegenüber wissen. Tatsächlich machen Western nur einen Bruchteil von Morricones umfangreicher Filmografie aus. Trotzdem: Wirklich los wurde er das Etikett nie. Zu prägend, zu eingängig, zu brillant waren diese Scores – die Maultrommel in „Eine Handvoll Dollar“, das Coyoten-Geheul in „Zwei Glorreiche Halunken“, die Harmonica in „Spiel mir das Lied vom Tod“ aber auch die verzuckerte Todesmelodie, die er für Sergio Corbuccis Tiefschnee-Apokalypse „Leichen pflastern seinen Weg“ komponierte.

Sergio Leone, mit dem Morricone Anfang der 1960er-Jahre uramerikanische Mythen gegen den Strich bürstete, nannte den 1928 in Rom geborenen Komponisten seinen wichtigsten Drehbuchautoren. Morricone komponierte bereits vor dem Drehstart – und Leone choreografierte seine Tableaus nach Gehör. Was wäre die berühmte Kamerakranfahrt in „Spiel mir das Lied vom Tod“ – Claudia Cardinale geht durch den Bahnhof, die Kamera fährt hoch, und über den Schindeln der Bretterbude öffnet sich die Breitwandbreite des Westens – ohne das punktgenaue Crescendo auf der Tonspur? Eine gut gemachte Fahrt. Erst die Musik überhöht die Szene durchaus effektbewusst ins Mythische. Für einen Regisseur der großen Gesten – und bei Leone kann selbst das Verspeisen eines Sahnetörtchens zum Sinnbild für schicksalshafte Ausweglosigkeit werden – malte Morricone bisweilen mit breitem Pinsel und schuf wuchtig orchestrale Scores und raffiniert gebaute Ohrwürmer. Für „Mein Name ist Nobody“ etwa orientierte er sich an Wagners Walkürenritt und vermählte diesen in einem prä-postmodernen Twist mit Paul Ankas Erbauungsschnulze „My Way“).

Ließen ihm die Filmemacher Raum, wagte sich der studierte Avantgardist auf andere Wege: In Elio Petris „Das verfluchte Haus“ etwa, kann man ihm und seinem Ensemble Nuova Consonanza beim improvisieren zuhören. Nicht weniger neutönend: Die kantigen Synkopen, die Morricone für Petris „Ermittlungen gegen einen über jeden Verdacht erhabenen Bürger“ (1970) komponierte.

Mehr als 500 Filmmusiken hat Ennio Morricone komponiert, darunter Wegweisendes wie den unerbittlich-martialischen Marsch für Gillo Pontecorvos „Die Schlacht um Algier“, Bernardo Bertoluccis „1900“ oder die Henri Verneuil „Der Clan der Sizilianer“. Er arbeitete mehrfach mit Pier Paolo Pasolini zusammen und veredelte Dario Argentos frühe Mörderjagten. Terence Malick holte ihn 1979 für „In der Glut des Südens“ in die USA. Angebote, in Hollywood zu bleiben, schlug er aus. Die eine oder andere US-Großproduktion orchestrierte er von seinem römischen Studio aus, Brian de Palmas „Die Unbestechlichen“ zum Beispiel oder „Bugsy“ von Barry Levinson.

Es wäre ein unzulässiges Unding, Hunderte von Werken – neben seinen Filmarbeiten, komponierte Morricone auch sakrale und weltliche „E-Musik“ – auf eine belastbare These zu bringen. Morricones Meisterwerke sprengten Konventionen – und wurden als neuer Standard vielfach kopiert. Eine Zeitlang knallten in jedem Western die Peitschen. Doch da war Morricone schon ein, zwei Filme weiter, stellte Talent und Fleiß in den Dienst einer anderen Sache – und schuf Melodien, die ihn nun überdauern müssen.

Montagfrüh ist Ennio Morricone an den Folgen eines Sturzes gestorben. Er wurde 91 Jahre alt. Seine Todesanzeige, die heute in allen italienischen Zeitungen erschienen ist, hat er selbst geschrieben. Er bittet darin um eine Trauerfeier im engsten Kreis: „Ich will niemanden stören.“